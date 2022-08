"Effacement tarifaire" : quelle est cette offre qui permet de baisser sa facture d'électricité ?

Sur le site d'EDF, l'offre d'effacement tarifaire permet aux clients de payer, durant environ 300 "jours bleus" dans l'année, leur électricité à un prix avantageux. Mais à une condition : que lors des jours rouges de pics de consommations, soit 22 jours par an, ils réduisent leur utilisation. Les particuliers et PME qui souscrivent à cette offre sont prévenus la veille de ce pic et, si le jour J, ils consomment, le tarif sera alors quatre fois plus élevé que durant les autres journées bleues.

Avec ce système, les économies peuvent être importantes : EDF estime que les clients paient leur électricité 17% moins cher durant les heures pleines et 9% moins cher durant les heures creuses durant les jours bleus. Le prix de l'abonnement est également moins cher. Ainsi, selon le fournisseur, "nos clients Tempo diminuent en moyenne de 95% leur consommation d'électricité lors des jours rouges", ce qui représente "l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13.400 foyers ou 42.000 véhicules électriques".