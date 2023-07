Vers un Livret A à plus de 4% ? La Banque de France tempère

Cette dernière semble une nouvelle fois préparer le terrain à une hausse plus limitée. "Il faut préserver d'un côté l'intérêt des épargnants, bien sûr, et de l'autre un secteur ultrasensible pour les Français, qui est le secteur du logement, parce que le Livret A sert à financer en particulier le logement social et plus largement le crédit immobilier", a justifié mardi matin sur franceinfo son gouverneur, François Villeroy de Galhau. "Je crois qu'il est sage d'être un peu prudent sur le taux du Livret A en pensant aussi au bon financement du logement", a-t-il ajouté, notant qu'il "y a toujours une marge d'appréciation", et alors que l'inflation recule.