Comment reprendre du plaisir à investir son argent ?

En cette période incertaine avec une inflation encore haute, on pense à tort que ce n’est pas le moment d’investir son épargne. Au contraire, encore faut-il savoir où placer son argent et surtout bénéficier de la meilleure information.

L’inflation a créé un sentiment de frustration chez les Français qui constatent que leur argent ne leur rapporte pas autant qu’il le devrait. Dès lors, beaucoup abandonnent le sujet et s’installent dans une routine d’épargne en laissant dormir leurs liquidités sur des livrets bancaires à faible rémunération ou pire sur le compte courant ! De mauvais réflexes qui coûtent cher face à la hausse générale des prix entamée depuis l’année 2022 !

Pourtant, il existe fort heureusement des solutions pour briser ce cercle vicieux et reprendre goût à une épargne performante avec des placements qui proposent aujourd’hui des rendements pouvant dépasser les 6 % si l’on est bien conseillé !

Pourquoi faut-il changer sa façon d’investir en 2024 ?

Par peur de l’inconnu ou tout simplement par manque de culture financière, une large majorité de Français laisse croupir son argent sur des comptes courants ou des livrets bancaires poussiéreux ou se donne bonne conscience en conservant de vieilles assurances-vie en fonds euros même si ces dernières n’ont rapporté que 2 % en 2022.

Contrairement à ce que certains pensent, cette forme d’épargne automatique ne permet pas de faire fructifier son argent car le taux de rendement des livrets bancaires ou de l’assurance-vie en fonds euros est bien inférieur à l’inflation qui s’est installée sur un niveau supérieur à 4%.

Véronique Baron, fondatrice de la plateforme d’épargne en ligne, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), constate et explique ces habitudes de nos concitoyens : "Les Français ne s’intéressent plus à leur finance, tout simplement car ils n’y croient plus assez ! Pourtant, mieux on apprend à placer son épargne, plus on gagne de l’argent et plus on y prend du plaisir ! C’est un cercle vertueux à mettre en place même s’il faut accepter une prise de risque. C’est ce qu’on remarque chez beaucoup d’épargnants qui avaient téléphoné à La Centrale des SCPI au 01.44.56.00.23 et qui ont suivi nos conseils pour investir sur le placement SCPI. Les performances des meilleures SCPI ont atteint 6 % de rendement en 2022 et devraient s’inscrire dans la même lignée en 2023."

Quel est l’un des meilleurs placements actuels ?

Pour que leur épargne aille mieux, les Français doivent changer leur routine d’investissement. Pourquoi ne pas investir, par exemple, sur le placement SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier, un placement d’épargne qui a le vent en poupe depuis 10 ans !

Ce placement immobilier encadré par l’AMF permet en effet d’investir très rapidement sur un patrimoine immobilier qualitatif et de percevoir des loyers sur son compte bancaire sans rien avoir à gérer. On peut espérer en retirer un rendement supérieur à 6 % nets pour les meilleures SCPI en 2023 selon les dernières prévisions !

"Les gens sont parfois surpris de voir qu’ils peuvent renouer avec un vrai rendement sur leur épargne. La période actuelle ouvre de vraies opportunités pour investir son argent en SCPI. Certaines vont afficher des rendements supérieurs à 7 % pour 2023 avec de très belles perspectives pour 2024 !", explique Anne Cocagne, experte épargne sur la plateforme en ligne de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Exemple d’un investissement en SCPI réalisé par Michel l’année écoulée :

Après avoir retiré 60 000 € de son contrat d’assurance-vie en fonds euros ouvert auprès de sa banque historique il y a 15 ans, Michel a investi en SCPI avec La Centrale des SCPI. Avec un taux de rendement de 6 % nets, il a ainsi récolté 3 600 € par an, soit 300 € par mois de revenus complémentaires. Un gain de pouvoir d’achat, mais aussi et surtout une prise de conscience salutaire pour Michel qui a retrouvé la joie simple de gagner de l’argent dans une époque pas toujours facile pour le porte-monnaie.

Mieux placer son argent passe aussi et surtout par une meilleure information. Pour cela, il faut naviguer sur Internet où des sites spécialisés comme celui de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) permettent de tout comprendre et, si besoin, de se faire accompagner pour investir en SCPI directement en ligne si on le désire ou de se déplacer dans les boutiques de La Centrale des SCPI.

Le gros avantage de cette plateforme internet est que les conseillers sont joignables 6 jours sur 7 de 9 h à 20 h au 0144560023 pour établir avec vous gratuitement le meilleur plan d’action pour mieux investir.

Le plaisir de bien investir son argent est essentiel pour s’épanouir pleinement ! Il crée l’envie d’entamer de nouveaux projets et permet aussi de vivre plus confortablement, de s’offrir des à-côtés comme des voyages ou de gâter ses proches sans culpabiliser à chaque dépense. Le plus dur est d’oser se lancer pour mettre en place les bons investissements. Reprendre goût à investir, par exemple, avec les SCPI qui permettront de toucher autour de 7 % nets pour les meilleures SCPI en 2023 est un choix d’avenir pour investir son argent.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

