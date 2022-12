Livret A : une hausse "sensible" le 1er février, selon la Banque de France

Une augmentation devrait par ailleurs concerner un autre produit d'épargne, le Livret d’épargne populaire (LEP), dont le taux s’élève aujourd’hui à 4,6%. "Son taux devrait augmenter encore plus au 1er février", a indiqué le gouverneur de la Banque de France. Le LEP s'adresse à un public précis, "ceux qui ont des revenus modestes ou qui sont faiblement imposés".

Ce sont malgré tout 15 millions de Français qui peuvent y souscrire. Or, selon François Villeroy de Galhau, "il y a des millions et des millions de Français qui auraient le droit à ce livret d'épargne populaire et qui n'en ouvre pas". "C'est un produit extrêmement intéressant. C’est le produit le plus intéressant pour les épargnants, ceux qui ont des petites économies aujourd’hui", a encore insisté le gouverneur de la Banque de France.