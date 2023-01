Le Livret A, un bon placement en 2023 ?

En effet, en prenant l’épargne moyenne d’un livret A, soit 6000 euros, le placement faisait gagner 30 euros en 2021. Avec cette nouvelle hausse, il pourrait rapporter 180 euros en 2024. Toujours souple, ce placement reste apprécié, car il est simple et exonéré d’impôts.

Pour autant, il n’est pas forcément le plus rentable dans un contexte économique marqué par l’inflation. "On voit qu’il y a quand même un décalage parce qu’aujourd’hui, on a une inflation à 6% et si le taux du livret A est à 3%, on peut dire que ça reste un placement non rentable sur le moyen terme", souligne l’économiste Stéphanie Villers dans le reportage TF1 en tête de cet article.

En effet, si le gouvernement prend en compte le taux d’inflation pour calculer la revalorisation du rendement du livret A, une réforme en février 2020 du ministre de l’Économie a mis fin au "plancher inflation", qui obligeait le taux du livret A d'être fixé à un niveau au moins égal à celui de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, le nouveau mode de calcul retient la moyenne des taux d'intérêt monétaire à court terme et la moyenne de l'inflation sur les 6 derniers mois, et non par rapport au taux d'inflation actuel, comme c'était le cas précédemment.