Épargnons-nous les idées reçues : garder son argent sous son matelas, c'est la solution sans risque

avec

Si la nuit porte conseil, on a cependant rarement vu un matelas rapporter de l’argent ! Confier ses économies à sa literie, c’est risquer de les voir s’endormir ou pire : se réduire avec le temps. Il y a mieux à faire pour qu’elles fassent des petits…

On ne gagne pas sa vie en dormant ; il en va de même pour l’argent. Toutefois, qu’il repose sous un matelas ou sur un compte courant, le résultat sera le même : il encourt le risque de perdre de la valeur en période d’inflation – ce qui est le cas en ce moment. La solution ? Faire travailler ses économies, de préférence sur le long terme, car l’investissement rapportera souvent plus… à condition de garder à l’esprit le fait que certains placements peuvent présenter des risques. Alors, avant de commencer à investir, il convient de s’interroger sur son rapport personnel au risque et sur ce que l’on souhaite faire de son argent : acheter un appartement, aider ses enfants, profiter de sa retraite… Ces quelques questions permettent de définir "l’investissement par objectif".

Prendre conseil

En cas de doute ou d’incertitude, il ne faut pas hésiter à s’adresser à un conseiller bancaire ou en gestion du patrimoine : ces professionnels permettront d’affiner les choix en fonction du profil de l’investisseur. Et d’éviter à ses économies de s’endormir. Sous un matelas, non seulement, on peut perdre du pouvoir d’achat, mais on est sûr de ne pas en gagner…