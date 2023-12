Épargnons-nous les idées reçues : il est impossible d'investir en accord avec ses valeurs

Avec

Associée à la notion d’enrichissement personnel, l’idée d’investir peut rebuter certaines personnes qui redoutent de trahir leurs engagements ou leur éthique. Qu’elles se rassurent : on peut tout à fait placer son argent en respectant ses valeurs.

Accorder ses valeurs financières avec ses valeurs morales, c’est possible ! Pour cela, il suffit de se tourner vers des fonds d’investissement dont le modèle répond à ses exigences. Par exemple, en optant pour un fonds dit "ESG", c’est-à-dire prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises dans lesquels il investit. Il est toutefois à noter que ces produits financiers sélectionnent en général des entreprises fournissant le plus d’efforts pour leur transformation, quel que soit le secteur de l’économie auquel elles appartiennent (énergies fossiles et aéronautiques inclus). Si l’on souhaite aller plus loin, d’autres fonds spécifiques excluent ces secteurs. De la même manière, il en existe se focalisant sur des thématiques précises pouvant croiser celles des investisseurs : l’éducation, les énergies renouvelables…

Partager le fruit des profits

Enfin, pour les personnes souhaitant partager les fruits de leurs profits, certains fonds s'engagent même à verser une partie de leur commission à des œuvres humanitaires ou environnementales. Preuve qu’il est totalement possible d’investir en harmonie avec ses valeurs, au bénéfice de soi et des autres.