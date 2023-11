Épargnons-nous les idées reçues : l’investissement, c'est pour les personnes riches

Avec

Selon une (fausse) croyance trop répandue, investir serait un privilège réservé aux personnes possédant déjà un patrimoine confortable. En réalité, il est tout à fait envisageable de se lancer dans des investissements, quel que soit le montant de ses revenus. Au prix d’un café quotidien !

La mise peut sembler symbolique, mais elle peut mener loin : en économisant le prix d’un café par jour et en l’affectant au type d’investissement de son choix, il est, en effet, possible de se créer un joli pécule. Comment procéder ? Par exemple, en ouvrant un plan d’épargne en actions (PEA) ou une assurance-vie. Une fois le capital de départ minimum déposé (compris entre 15 € et 100 € suivant le produit choisi) il suffit de déterminer la somme que l’on pense pouvoir mettre de côté chaque mois sans que cela impacte son train de vie — le conseil d’un professionnel peut se révéler utile. On programme ensuite un virement automatique, comme s’il s’agissait d’un abonnement supplémentaire à payer : 10 €, 100 € ou plus suivant ses capacités ou ses disponibilités. Grâce à cela, il est facile d’atteindre 1000 € d’économies sans même s’en rendre compte. Effet bonus : les intérêts que rapporte cet investissement se cumulent, créant ainsi un effet boule de neige.

Des investissements sans sacrifice

À noter que l’investissement sur des placements en actions demeure parmi les plus rémunérateurs sur le long terme — et ce, même si l’on mobilise de petites sommes au départ. On peut espérer un bon rendement à condition d’accepter une part de risque… donc de se prémunir de sang-froid et de patience ! À la portée de toutes les bourses, ce type d’investissement ne demande aucun sacrifice : un café de moins par jour, ce n’est pas la mer à boire et ça peut rapporter gros…