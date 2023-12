Épargnons-nous les idées reçues : pour gagner de l'argent, il faut tout miser sur le bon cheval

avec

Ce qui peut être valable aux courses ne s’avère pas forcément judicieux dans le monde de l’investissement. D’ailleurs, un vieux dicton n’enseigne-t-il pas avec sagesse qu’il vaut mieux éviter de mettre tous ses œufs dans un même panier ?

Lorsque l’on veut gagner de l’argent, il n’y a pas de recette miracle, mais des principes à respecter, inspirés par le bon sens. Notamment celui consistant à diversifier ses placements : pour commencer, il faut se constituer une épargne de précaution sur un Livret A avec au minimum 3 mois de salaire. Son avantage : être disponible immédiatement, en cas de besoin. Ensuite, il est temps de penser à investir et pour cela, de comprendre ces deux concepts fondamentaux qui doivent accompagner chaque décision : le risque et la durée. Concernant le premier, il aura une incidence proportionnelle sur le résultat de l’investissement : à petit risque, petite récompense ; plus grande sera la prise de risque, plus élevée sera la perspective de gain. Côté durée, le temps joue également en faveur des épargnants : plus l’investissement se fait sur le long terme, meilleures seront les perspectives de rendement.

Miser sur la variété

Une fois ces deux paramètres intégrés, plus rien n’empêche de diversifier dans l’éventail des placements existants : actions, obligations, fonds d’investissement si l’on s’intéresse aux produits financiers… sans oublier l’immobilier qui demeure le "sport préféré" des Français. Bref, miser sur la variété.