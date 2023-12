Épargnons-nous les idées reçues : quand on investit, les sommes sont toujours bloquées

avec

L’envie d’investir peut parfois être freinée par la crainte que la somme placée devienne indisponible. Une croyance qu’il faut nuancer : de nombreux placements permettent à l’investisseur d’avoir accès à son épargne selon ses besoins…

Un investissement peut impliquer de mobiliser le capital pendant un certain temps… mais ce n’est pas systématique. En effet, cela dépend du produit d’épargne que l’on sélectionne. Ainsi, si l’on opte pour un Livret A ou un Livret de développement durable et solidaire (LDDS), il n’y a aucun blocage des sommes déposées : dans les deux cas, l’épargnant peut à tout moment retirer le montant qu’il désire — pour un petit imprévu du quotidien par exemple. En revanche, lorsqu’il choisit un plan d’épargne en actions (PEA), il est demandé à l’investisseur de ne pas toucher à la somme qu’il a placée durant 5 ans s’il veut bénéficier d’une défiscalisation. En cas d’urgence ou de besoin financier impérieux, le déblocage exceptionnel demeure possible, mais en contrepartie, il faudra s’acquitter des impôts et de la CSG sur la somme récupérée. Le même dispositif s’applique pour les assurances-vie lorsque le contrat est rompu avant 8 ans.

Choisir le produit adapté à sa situation

Concernant un plan épargne logement (PEL), le montant déposé est bloqué pendant 4 ans. Mais si l’on trouve la maison ou l’appartement de ses rêves entre-temps, il est possible de disposer de son argent — moyennant quelques pénalités. D’où l’importance de bien étudier le calendrier et ses projets avant de choisir les produits financiers les plus adaptés à sa situation.