Covid-19 : les commerçants fermés pendant les confinements vont devoir rembourser leurs loyers

Jusqu'à 45% des commerces de détail en France ont été fermés durant la crise liée au Covid-19. Le montant total des loyers et des charges locatives non payés durant la fermeture de ces magasins est estimé à plus de trois milliards d'euros, rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, alors que ces entreprises ont "pu bénéficier de trois dispositifs d'aides successifs (fonds de solidarité, coûts fixes et aides loyers), ainsi que d'autres mesures de soutien", rappelle-t-elle également.