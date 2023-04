Pénuries de carburants : "nette amélioration" attendue cette semaine en Île-de-France

Les expéditions de carburants de trois des six raffineries conventionnelles de France, toutes situées dans l'ouest du pays, étaient encore à l'arrêt lundi, selon un dernier pointage des syndicats : les raffineries TotalEnergies de Donges et Gonfreville-L'Orcher et la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon. Ailleurs, la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) "tourne et elle livre", a indiqué Eric Sellini, secrétaire fédéral de la CGT Chimie. Par ailleurs, la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer est, selon lui, toujours en grève, mais doit expédier des carburants sporadiquement pour vider ses bacs, tandis que la raffinerie voisine PétroIneos de Lavéra a repris ses expéditions et pourrait redémarrer sa production.