Estimation Média : mesurer et valoriser l'impact dans les médias

Dans le monde effervescent de la communication et des médias, l'agence parisienne Estimation Média se distingue par son expertise unique, alliant data et média pour accompagner les professionnels du secteur. Fondée il y a 30 ans, cette agence à taille humaine, dirigée par Laetitia Trois-Girard et Noémie Hugot, offre un service sur mesure à une clientèle variée, allant de la mode au lifestyle, en passant par l'horlogerie, l'automobile et le tourisme.

L'objectif principal d'Estimation Média est d'évaluer l'impact des contenus publiés sur ses clients, qu'il s'agisse de parutions sur les réseaux sociaux, de lancements de produits, ou d'événements organisés. À travers des études médias approfondies, l'agence mesure l'activité et la visibilité de ses clients dans l'espace médiatique, offrant ainsi une perspective objective et experte sur l'efficacité de leurs stratégies de communication.

Estimation Média s'appuie sur des outils spécifiquement conçus pour ses activités, dont l'application iMatrix. Cet outil permet de fournir une mesure de visibilité complète, incluant une valorisation équivalente à l'achat d'espaces publicitaires. Cette approche permet aux clients de l'agence de se positionner efficacement par rapport à leur investissement initial, en évaluant l'impact de leurs actions de communication sur différents médias.

L'agence prône une approche personnalisée, adaptant ses études aux besoins spécifiques de chaque client. Grâce à une méthodologie standard enrichie d'indicateurs supplémentaires, Estimation Média offre une analyse détaillée des parutions, allant du type d'article à la mention des produits ou sujets évoqués. Cette attention au détail permet une valorisation précise de l'impact médiatique de ses clients.

En plus de ses services de mesure de visibilité, Estimation Média réalise une veille digitale à l'international, capturant les publications pertinentes sur internet, les blogs, et les réseaux sociaux. Cette veille permet d'identifier les tendances, les pics d'activité, et d'alerter les clients sur les opportunités ou les nécessités d'ajustement stratégique.

L'outil iMedia Review vient compléter l'offre d'Estimation Média en mettant en valeur les contenus publiés sur divers médias. Cette application permet de créer des revues médias visuellement attrayantes, intégrant des parutions presse, des articles en ligne, et des publications sur les réseaux sociaux, offrant ainsi une vision globale et impactante de la visibilité médiatique.

Avec une équipe d'experts dédiés et des outils sur mesure, Estimation Média se positionne comme un partenaire incontournable pour les professionnels souhaitant mesurer et valoriser leur impact dans les médias. En fournissant des analyses précises et des revues médias attrayantes, l'agence aide ses clients à naviguer avec succès dans le paysage médiatique complexe et en constante évolution d'aujourd'hui.

