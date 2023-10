États-Unis, Canada, Japon... Face à la vaccination des canards français, des pays restreignent leurs importations

"Lorsque nous recevrons tous les documents nécessaires confirmant que la stratégie de vaccination, de surveillance et de contrôle des mouvements n'augmentera pas le risque de grippe aviaire (...), nous pourrons supprimer ou réduire les restrictions liées à la grippe aviaire", a toutefois souligné le ministère américain.

Pour le foie gras, produit symbole de la gastronomie française, la situation est surtout problématique au Japon, a indiqué la directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), Marie-Pierre Pé : les flux à destination des États-Unis sont quasi nuls et les restrictions au Canada ne concernent que le cru. Mais la décision de Tokyo était attendue et "on avait pris des précautions en amont pour pouvoir servir les Japonais pendant les fêtes de fin d'année", a-t-elle indiqué.