Hausse du cours du pétrole après une cyberattaque contre un réseau d'oléoducs américain

Et pour cause, Colonial Pipeline transporte plus de 380 millions de litres de fioul quotidiennement vers le nord-est du pays et distribue à peu près 45% des carburants consommés sur la côte Est. Sa mise en arrêt vendredi a donc semé la pagaille dans l'approvisionnement en carburant du pays et surtout fait grimper les cours du pétrole par crainte de pénurie.

En début d'après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 69,02 dollars à Londres, en hausse de 1,08% par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril américain de West Texas Intermediate pour le mois de juin gagnait 1,05%, à 65,58 dollars.