Quel sera le futur visage des billets de la zone euro ? La Banque centrale européenne demande votre avis

"Nous travaillons sur une nouvelle série de billets de pointe permettant d’empêcher la contrefaçon et de réduire l’incidence sur l’environnement", a expliqué un responsable de la BCE. Il en a profité pour réaffirmer son attachement aux paiements en espèces, ainsi que la volonté des institutions de "préserver la possibilité de payer avec de la monnaie publique".

Le processus de renouvellement des billets a été lancé voilà deux ans, en 2021. L'objectif affiché était de permettre que "les Européens de tous les âges et de tous les horizons puissent plus facilement s’y identifier". Cette initiative a débuté par la consultation d'un groupe d'experts, parmi lesquels des artistes, des enseignants en histoire ou encore des designers. Ces spécialistes ont permis de réaliser une présélection de sept thèmes : on retrouve notamment les "fleuves et rivières", la "culture européenne", les "mains", ainsi que les "oiseaux" ou des thèmes plus vagues, comme celui désigné sous l'expression "le futur vous appartient".