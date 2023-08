EXCLU TF1 - Tourisme : les chiffres radieux de l'été 2023 en France

Moins concentré que d’ordinaire sur le littoral, le tourisme s’est davantage étalé dans d’autres régions du pays cet été. "On a eu pendant des années un tourisme en 'donut' : vous aviez les gens tout autour sur les territoires, et très peu dans le centre de la France ou dans les montagnes", explique Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Tourisme, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, avant d'ajouter : "Le tourisme français est devenu beaucoup plus homogène." Ainsi, si les Français continuent de privilégier la côte, ils aspirent de plus en plus à de nouvelles destinations.