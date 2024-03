Explosion du prix de l'électricité : l’UFC-Que Choisir et la CLCV pointent la responsabilité de l'État

L’UFC-Que Choisir et la CLCV demandent au gouvernement de "revoir sa copie" concernant le cadre régulatoire de l'électricité en cours de négociation. Celui-ci, qui doit entrer en vigueur en 2026, fait peser un risque pour les consommateurs. Elles préconisent la création d’un service public pour "payer un prix représentatif des coûts de production".

Une régulation mal adaptée, inapte à éviter l’explosion des factures d’électricité. C'est ce que dénoncent ce mardi l'UFC-Que Choisir et la CLCV : les deux associations reprochent aux autorités sa politique énergétique dont les consommateurs seraient les premiers à payer le prix. "Le gouvernement doit revoir sa copie", fustigent-elles. Chiffres à l'appui.

"Depuis le 1er janvier 2022, les tarifs réglementés de l’électricité ont augmenté de plus de 40 %", rappellent l'UFC et la CLCV dans un communiqué. Avant de de s'interroger : "Comment accepter que les prix de l’électricité sur les marchés internationaux représentent plus de la moitié des coûts d’approvisionnement de l’électricité payée par les consommateurs français, alors que l’électricité consommée en France est produite quasi intégralement dans notre pays (94,6 %) ?".

Avec la fin progressive du bouclier tarifaire, la facture d'électricité des particuliers et des entreprises a grimpé en février 9,8 % sur les tarifs heures pleines et heures creuses, et 8,6 % sur les tarifs de base. Une situation inconcevable pour les deux associations, qui s'inquiètent de l’élaboration en cours du cadre régulatoire devant s’appliquer à compter du 1er janvier 2026. Ce projet, en cours de discussion entre l'Etat et EDF, risque d'entrainer des inflations massives.

L’UFC-Que Choisir et la CLCV demandent ainsi au gouvernement d’abandonner son projet de nouvelle régulation de l’électricité, et d’en proposer un nouveau "découlant d’une véritable concertation avec les parties prenantes, dont les organisations de consommateurs." Les associations proposent la création d’un service public de l’électricité "qui aura vocation à permettre aux consommateurs de payer un prix de l’électricité représentatifs des coûts de production de l’électricité nucléaire et hydraulique du pays, aussi bien pour les installations actuelles que futures."