Facebook perd des utilisateurs pour la première fois, l'action Meta plonge en bourse

Lancement en demi-teinte pour Meta. La maison mère de Facebook et Instagram, qui veut se réinventer avec le métavers, a vu son bénéfice net baisser au quatrième trimestre et le nombre d'utilisateurs de ses plateformes stagner en fin d'année. Un constat sans précédent pour le géant des réseaux sociaux.

Au 31 décembre 2021, 2,8 milliards de personnes fréquentaient l'un de ses quatre services (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp) au moins une fois par jour et 3,6 milliards au moins une fois par mois. Si ces chiffres sont en légère augmentation sur un an, ils sont quasi équivalents à ceux du troisième trimestre. Le réseau social d'origine, Facebook, a lui perdu environ 1 million d'utilisateurs quotidiens actifs en trois mois (1,929 milliard fin décembre).