Figure du monde universitaire, l'économiste Daniel Cohen est mort à l'âge de 70 ans

Les hommages affluent aussi dans le monde politique. La Première ministre Elisabeth Borne a appris avec "tristesse" la disparition de M. Cohen dont la "vision de l’économie française et des grandes révolutions notamment numérique manqueront au débat public", a-t-elle déclaré dans un tweet. De son côté, sur le même réseau social, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a salué "un immense économiste, mais aussi un pédagogue hors pair, un défricheur d’idées nouvelles, un auteur brillant et convaincant". "Il aura été un conseil précieux pendant la crise du COVID. Nous perdons tous une voix et un ami", a ajouté ému le ministre.