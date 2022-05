"J'ai gonflé le prix" : finale de la Ligue des champions oblige, l'hébergement flambe à Paris

"Bonjour, vous reste-t-il une chambre de disponible ce week-end ?" "Non, désolé, nous sommes complets". En ce week-end de l'Ascension, se loger à Paris et sa proche banlieue relève du parcours du combattant. À l'habituel afflux de touristes, venus flâner dans les rues de la capitale, et aux milliers de spectateurs de Roland-Garros s'ajoutent la liesse populaire accompagnant la finale de la Ligue des champions, Liverpool-Real Madrid, samedi 28 mai (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), à Saint-Denis. Ce match draine des dizaines de milliers de supporters. Cette marée rouge et blanche a pris d'assaut les hôtels parisiens, déjà sursollicités. Ceux aux abords des fan zones et de l'enceinte dyonisienne affichent complets.

Les taux d'occupation des hôtels de la capitale atteignent "82 à 85%" sur ce long week-end de quatre jours, indique à TF1info l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Cela monte même "jusqu'à 90%" pour certains hôteliers du segment haut de gamme. "C'est assez en ligne avec 2019, avant le Covid", précise-t-on. Logiquement, malgré une offre conséquente de plus de 80.000 chambres à Paris intra-muros, la très forte demande se répercute sur les prix. "Si vous souhaitiez venir à Paris pour le week-end de l'Ascension et que vous n'avez personne pour vous héberger, évitez !", prévient l'association de consommateurs, UFC Que-Choisir. "Les hôteliers ont profité de l’événement pour monter leurs tarifs à des niveaux incroyables !"