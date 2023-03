Fissure profonde sur un réacteur nucléaire : vers des arrêts prolongés sur d'autres sites

"Nous avons demandé à EDF de revoir sa stratégie qui était centrée sur des réacteurs réputés sensibles en raison de la géométrie des lignes et on lui demande de reprioriser les contrôles sur les soudures réparées sur l'ensemble des réacteurs", y compris les 900 MW, la série la plus nombreuse et la plus ancienne du parc français. En revanche, les soudures neuves ne sont pas concernées. Le gendarme du nucléaire attend la stratégie révisée de l'énergéticien dans le courant du mois de mars.