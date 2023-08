Dette : le club très fermé des pays encore notés AAA

Sur les 140 pays évalués, seuls neuf constituent le club très fermé de ceux qui affichent un "triple A" attribué à l'unanimité des trois plus grandes agences de notation que sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Il s'agit de l'Australie, du Danemark, de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Norvège, de la Suède et de Singapour.

Par ailleurs, d'autres nations affichent au moins un "triple A". Le Canada s'est vu attribuer cette note à la fois par Standard & Poor's et Moody's, quand le Liechtenstein doit le sien à Standard & Poor's - unique agence à évaluer le pays - et la Nouvelle-Zélande à Moody's.

En ce qui concerne les États-Unis, seule l'agence Moody's attribue toujours, à ce stade, la meilleure note de crédit à la dette de la première économie du monde. La France, elle, a perdu son "triple A" en 2012. Fin avril dernier, Fitch a abaissé la note du pays à AA-, quand Stardard & Poor's a annoncé en juin maintenir sa note de AA.