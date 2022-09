Flambée des prix de l'énergie et des matières premières : le cri d'alarme des artisans du BTP

À ce rythme, les entreprises du BTP s'inquiètent de la faculté des clients à engager des travaux de rénovation énergétique ou de construction dans les mois à venir. Car les entreprises se voient désormais contraintes de répercuter les hausses directement sur les consommateurs. "L'augmentation n'est pas la même selon les métiers, mais elle peut être comprise entre 10 et 30 ou 35% selon les travaux", explique David Morales, vice-président en charge des affaires économiques de la Capeb. "Les petits travaux restent peu chers, par contre une chose est certaine, c'est que pour le particulier qui construit une maison neuve, celui qui en avait pour 100.000 euros il y a un an en a désormais pour 120.000 ou 130.000 euros", détaille le représentant, regrettant que "les particuliers les plus touchés soient ceux aux plus faibles revenus".

Pour tenter de limiter les hausses, les artisans tentent de trouver des solutions, comme raccourcir le délai de réflexion pour l'approbation d'un devis pour les ménages. "On essaie de leur dire qu'il faut faire un devis assez court. Ça met la pression sur le particulier parce qu'il faut qu'il se décide plus vite, mais cela évite d'avoir une hausse des prix en peu de temps. Ensuite, dès qu'on a l'approbation du devis, on utilise le chèque de caution pour acheter et stocker les matériaux pour le chantier qui peut démarrer plusieurs mois plus tard, mais cela nous évite d'avoir une hausse des coûts entre la signature du devis et les travaux. Car ce qui est important pour nous, c'est de tenter de limiter les variations de coûts durant des travaux", explique le vice-président de la Capeb.

Autre point noir pour la confédération : les aides pour les travaux de rénovation énergétique. Si les prix augmentent, le pourcentage d'aide reste le même. "Le reste à charge pour l'installation d'une chaudière, par exemple, a augmenté en même temps que le prix de l'installation a augmenté", détaille David Morales.