Flambée de l'énergie : le prix de l'électricité doit-il vraiment dépendre de celui du gaz ?

Voilà pour le constat. Alors, quid des solutions ? On ne peut pas baisser les prix du marché, au risque que les centrales à gaz arrêtent de proposer leur électricité. "Si la centrale est fermée, on ne peut plus satisfaire la demande", souligne en effet Jacques Percebois. Et on ne peut pas décider de simplement arrêter d'indexer l'électricité sur les coûts de la centrale à gaz. "Madame Von der Leyen [présidente de la Commission européenne, NDLR] ne peut pas décider que la loi de l'offre et de la demande n'existe plus", ironise l'économiste. C'est pourquoi trois mesures peuvent être envisagées.

La première consisterait à faire un marché avec deux prix. L'option, proposée par la Grèce, reviendrait à segmenter le marché. Ce qui se révèlerait sûrement être une "usine à gaz", lâche notre interlocuteur, "sans mauvais jeu de mot". "C'est un produit identique, le même électron qui est vendu. On ne peut pas le proposer à deux prix différents."

Les deux autres options reviennent quant à elle non pas à "décorréler" les deux prix, mais à en atténuer les effets. Il y a ainsi ce que le professeur d'Université surnomme la "solution espagnole". Un État (ou des États dans le cas de l'Union européenne) subventionnent le gaz qui sert à produire l'électricité. "On plafonne le prix du gaz en remboursant la différence aux producteurs, ce qui fait chuter le prix sur le marché du gros", explique-t-il. Si cette solution a eu un réel effet en Espagne, elle pourrait être très coûteuse à l'échelle du continent.