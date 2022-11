Flambée des prix de l'énergie : 20% des TPE se retrouveraient sans bouclier énergétique, selon la SDI

Et si parmi ces entreprises, la moitié passerait en tarifs fixes sur 2023, 40% d'entre elles accuseraient des augmentations inférieures à 50%. Or, pour pouvoir être éligible au bouclier tarifaire du gouvernement, le prix de l'énergie payé par l'entreprise pendant la période de demande d'aide doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé sur la même période un an auparavant. Autre critère, les dépenses d'énergie doivent également représenter plus de 3% du chiffre d'affaires de l'année d'avant.

Toujours selon l'étude de la SDI, les boulangeries, de nombreuses boucheries et traiteurs, les pressings, certains fleuristes ainsi que les restaurateurs pourraient être concernés. Dans ce cadre, les bouchers-charcutiers et les traiteurs se sont même mobilisés, ce mardi 29 novembre, devant l'Assemblée nationale, afin de dénoncer l'explosion des prix de l'énergie dont ils sont victimes.