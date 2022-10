Flambée des prix de l'énergie : "Nous ne vous laisserons pas tomber", promet Le Maire aux PME

Ces garanties passent notamment par une charte, que les énergéticiens (Total, EDF, Enedis...) ont signé avec le ministre ce mercredi. "Des engagements forts, qui doivent rassurer nos entrepreneurs", selon Bruno Le Maire. Ainsi, les fournisseurs s'engagent à proposer chacun "au moins une offre crédible à ses clients". Ils devront en outre prévenir leur client "deux mois avant le renouvellement de leur contrat" et formuler une offre "à une date et heure convenues à l'avance", afin de permettre aux clients "de choisir dans le respect de la concurrence".

"De son côté, l’État va apporter des réponses financières" a abondé Bruno Le maire. En plus du bouclier tarifaire et du guichet de l'aide "gaz et électricité", qui comprend une enveloppe de trois milliards d'euros, pour toutes les entreprises, "nous avons demandé à ce que le montant de ces aides soit doublé", a-t-il poursuivi. Un dispositif qui "coûtera probablement plus que les trois milliards prévus", d'après le ministre.

Dès lors, le gouvernement va mettre en place, dans le projet de loi de finance pour 2023, "le plafonnement du prix de l'électricité pour le producteur, à 180 euros le Mégawattheure" (MW), alors que le prix du marché est de 500 euros le MW - un prix "délirant" selon Bercy. Ce mécanisme permettra à l'État de "récupérer cette rente entre 180 et 500 euros", et qui lui rapportera entre "cinq milliards et sept milliards d'euros", selon Bruno Le Maire. De quoi "financer les aides importantes pour les entreprises en difficulté, mais aussi pour les collectivités territoriales", a-t-il promis.