Flambée des prix de l'énergie : quelles sont les industries les plus énergivores en France ?

Si on s'intéresse strictement aux industries consommatrices de gaz et d'électricité, c'est celle de la chimie qui est la plus énergivore, avec une consommation annuelle de 2479 de TEP de gaz, et de 1721 de TEP d'électricité. Viennent ensuite l'agroalimentaire, l'industrie du caoutchouc plastique et des minéraux non métalliques et la métallurgie et produits métalliques, très gourmande en électricité (2235 TEP en électricité, 1343 TEP de gaz). Tout en bas du tableau, on retrouve les industries manufacturières et l'industrie du vêtement.

Les quatre premiers secteurs cités plus haut représentent en tout plus de 80% de la consommation totale d'énergie du tissu industriel français. Ils représentent en outre un important bassin d'emplois, l'industrie de la chimie comprenant environ 219.000 salariés pour près de 3300 entreprises, selon le ministère du Travail. Plus de 430.000 personnes sont employées dans les quelque 16.400 industries agroalimentaires. La métallurgie emploie, elle, plus de 100.000 personnes dans 4445 établissements.