Flambée des prix de l'énergie : des milliers de pubs et brasseries menacés de faillite au Royaume-Uni

Dans un appel à l'aide "urgent", ils alertent sur les dommages "graves et irréversibles de la crise énergétique" si le gouvernement ne fait rien. Plusieurs patrons des entreprises de la British Beer And Pub Association, qui représente près de la moitié des 47.000 pubs et brasseries au Royaume-Uni, ont lancé, fin août, un cri d'alarme face à la flambée des prix, qui atteint des records outre-Manche.

L'inflation affolante et le quasi-triplement des prix de l'énergie - qui font craindre une "crise humanitaire" cet hiver - menacent les établissements de restauration. Dans une lettre ouverte au gouvernement, les professionnels avertissent d'un risque de fermeture pour des milliers d'établissements, à cause des factures d’énergies "incontrôlables, les hausses pouvant dépasser 300%" par rapport à avant la pandémie. Après l'annonce du gouvernement du plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages, ils réclament une "intervention rapide et un plafonnement urgent des prix de l’énergie" pour les professionnels, afin d’assurer "la survie des entreprises et le maintien des milliers d’emplois".