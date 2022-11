Flambée des prix de l'énergie : la zone euro attend une récession et des "mois difficiles" cet hiver

Bruxelles a encore assombri ses prévisions. L'Europe va entrer en récession à la fin de l'année, et va subir une inflation plus forte que prévu, a prévenu l'Union européenne ce vendredi 11 novembre. En cause : la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. "Nous avons des mois difficiles devant nous", a prévenu le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, en conférence de presse.

Il a prédit une contraction de l'activité sur le dernier trimestre de cette année et le premier de 2023, et donc une "récession" à la fois pour l'UE, la zone euro et "la plupart des États membres". En conséquence, la progression du PIB l'an prochain a été fortement revue à la baisse, à seulement 0,3% pour les pays partageant la monnaie unique, contre 1,4% attendu jusqu'ici, même si un retour de la croissance est attendu au printemps.