Flambée des prix : l’État s’est-il vraiment enrichi grâce à l’inflation ?

Une fois passé ce constat, on pourrait donner raison aux détracteurs du gouvernement, qui estiment que l’inflation l’enrichit. C’est sans compter les dépenses liées à cette même inflation. Selon l’Insee, celles-ci ont progressé "de 61,2 milliards d'euros (+ 4,1%) et représentent 58,3% du PIB en 2022, après 59,1% en 2021 et 61,3% en 2020". Et comme le développe la Direction générale du Trésor, "certaines dépenses publiques sont, elles aussi, indexées sur les prix : retraites, allocations familiales, allocations logement, revenu minimum sont notamment indexés dans un délai inférieur à un an". Ainsi, "chaque point d’inflation en plus augmente automatiquement ces dépenses sociales de près de 5 Md€".

"C’est un peu injuste de dire que l’augmentation des recettes liées à la TVA à cause de l’inflation sont des ressources en plus pour l’État, sans prendre en compte le reste", estime Cyprien Battut, qui pointe également l’aspect redistributif de l’impôt de la TVA. Par exemple, les profits générés par la TVA peuvent servir à financer des aides. Ces recettes ne sont pas affectées à des dépenses précises, précise le ministère de l’Économie, selon qui elles vont directement dans le budget de l’État.