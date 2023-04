Flambée des prix de l'énergie : après 5 mois de mise en veille, Duralex va rallumer son four lundi

"Pour l'aider à passer l'hiver", Roland Lescure avait annoncé fin novembre que l'entreprise se verrait accorder un prêt de 15 millions d'euros par l’État. "Duralex a dû fermer son activité pour l'hiver, ils continuent à vendre des verres, car ils ont des stocks, mais du fait de la hausse des coûts de l'énergie ils ferment leur four", avait contextualisé à l'époque ce dernier. Ces crédits ont notamment permis à la verrerie de payer sa facture d’énergie, qui a atteint 10 millions d’euros en 2022 contre 3 millions en temps normal. Sa décision inédite d’arrêter de produire et de mettre son four en veille lui a permis de terminer 2022 en progression à 30 millions d'euros de chiffre d’affaires.

"Il est temps que la fabrication reprenne, car un certain nombre de références manquent à l’appel depuis mars et les ventes commencent à être impactées", indique toutefois le PDG Jose Luis Llacuna, auprès de nos confrères de La Nouvelle République. Les salariés, qui ont bénéficié d'un versement de 95 % de leur salaire et de la mise en place de 4.000 heures de formation, ont ainsi repris progressivement le chemin de l’usine depuis début avril pour relancer la production.