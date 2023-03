Fiscalité, plan de relance, bouclier tarifaire… pourquoi les investisseurs étrangers aiment la France

Son directeur français vient de recruter quatorze ingénieurs et modélistes 3D. "Il y a un vrai savoir-faire en France. Il y a des talents français. On a des écoles 3D qui sont les premières dans le monde. On a aussi tout un écosystème de créateurs et de développeurs qui sont très en avance sur la réalité augmentée", déclare Antoine Gilbert, directeur de la stratégie Ar studio de Snapchat.

La France est surtout attractive grâce à sa géographie centrale : 12.000 kilomètres d’autoroutes et 27.000 kilomètres de voies ferrées. De quoi fournir le marché européen en à peine quelques jours.