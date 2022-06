France : l'inflation devrait atteindre presque 7% sur un an en septembre

Ces envolées vont avoir un impact non négligeable sur la croissance, avec un taux attendu à 2,3% en 2022. Le pouvoir d'achat des ménages va, lui, être grevé de 1% en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées, soit sa plus forte contraction depuis 2013 - une année marquée par la politique d'austérité post-crise financière. Par ailleurs, face à cette situation que beaucoup de Français n'ont jamais connu, la confiance des ménages parait "particulièrement affaiblie", a mis en avant Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee. La nouvelle revalorisation automatique du Smic attendue en août ou en septembre ne devrait pas suffire à les rassurer. Conséquence directe, ils devraient accroître leur épargne, qui a déjà atteint un niveau record durant la crise sanitaire, et rester prudents dans leurs dépenses.

Ces prévisions intègrent les mesures de soutien du pouvoir d'achat prises ou à venir (revalorisations des retraites, minimas sociaux et du traitement des fonctionnaires, bouclier tarifaire sur l'énergie, prime de pouvoir d'achat, suppression de la redevance, etc.), qui "contribueraient à rehausser le revenu disponible brut des ménages d’environ 1 point de pourcentage en 2022", sans totalement annuler l'impact de l'inflation, indique l'Insee.