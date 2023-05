Fusion carte vitale/carte d'identité et "condition de résidence" : le plan du gouvernement contre la fraude sociale

La fraude sociale est dans le viseur du gouvernement. Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gabriel Attal a présenté ce lundi soir dans une interview accordée au Parisien le plan de l'exécutif pour lutter contre les différentes fraudes qui gangrènent le pays. Fraude aux cotisations, aux prestations de santé ou aux allocations sociales, il entend ratisser large.

Si les redressements ont "augmenté de 35%" en cinq ans, les fraudes sociales représentent encore entre "6 et 8 milliards d'euros par an", d'après les chiffres de la Cour des comptes cités par le ministre. Gabriel Attal veut aller plus loin et annonce la création de 1000 postes pour lutter contre cette fraude, avec l'objectif d'ici 2027 "d'avoir deux fois plus de résultats qu'en 2022". "On approcherait des 3 milliards d'euros redressés", précise-t-il.