Fusionner la carte Vitale et la carte d'identité est "prioritaire" pour Gabriel Attal

Gabriel Attal veut avancer sur la fusion de la carte Vitale et de la carte d'identité. Un projet qu'il avait lancé en tant que ministre des Comptes publics mais qui avait rencontré des réticences. "Tous les ministères sont très mobilisés sur cette question", a-t-il affirmé.

Le projet de fusion entre la carte Vitale et la carte d'identité, qui aurait pu paraître au point mort, est toujours à l'agenda du gouvernement, a réaffirmé Gabriel Attal, interrogé à l'issue d'une conférence de presse sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale à Bercy.

"Je ne crois pas que ce chantier était prioritaire" sous le précédent gouvernement, "mais maintenant, il l'est", a déclaré le Premier ministre. Il avait initié ce projet lorsqu'il était ministre des Comptes publics, au printemps 2023, dans le but de lutter contre la fraude sociale.

Son idée avait rencontré des réticences, aussi bien au sein du ministère de l'Intérieur que de la Caisse nationale d'assurance maladie. "On ne peut pas dire qu'il y avait un enthousiasme de l'ensemble des ministères à l'époque", a admis Gabriel Attal. "Maintenant que je suis chef du gouvernement, il va sans dire que tous les ministères sont très mobilisés sur cette question, et donc on va avancer sur ce sujet-là."

Compatible avec la "dématérialisation"

Ce projet pourrait aller de pair avec celui de la "dématérialisation" de la carte d'identité lancé par le ministère de l'Intérieur : Gabriel Attal s'est dit "très ouvert" à ce que la fusion soit "compatible avec la dématérialisation".

La Cnam avait à l'époque estimé que la mesure aurait peu d'effet dans la lutte contre la fraude : "Les montants de fraude susceptibles d'être liés à une utilisation frauduleuse de la carte Vitale sont minimes", avait-elle argué dans un courrier adressé à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale des finances.

Ces deux institutions, l'Igas et l'IGF, pensaient au contraire que la fusion pourrait résoudre des "difficultés récurrentes" sur le rattachement des enfants mineurs. La principale fraude que cette fusion permettrait d'éviter est l'utilisation de la carte Vitale de quelqu'un d'autre pour se faire rembourser des soins.