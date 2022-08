Gaz : la France discute pour tenter d'augmenter les importations d'Algérie de 50%

"Par contre, je pense que c’est une bonne chose qu’il y ait une coopération accrue et plus de volume à travers le gazoduc italien", avait ajouté Emmanuel Macron, pour qui ce sujet était avant tout européen. "Des pays sont beaucoup plus dépendants du gaz et du gaz russe, c’est là-dessus qu’il faut faire un effort." Selon lui, "que l’Algérie ait accepté d’augmenter ses volumes avec l’Italie (…) c’est bon pour l’Italie, donc c’est bon pour l’Europe, donc c’est bon pour nous, car cela permet d’améliorer la diversification gazière de l’Europe et donc de nous protéger de tous les aléas géopolitiques."