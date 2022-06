Gaz : le bouclier tarifaire prolongé "jusqu'à la fin de l'année", annonce Elisabeth Borne

Par ailleurs, la pensionnaire de Matignon veut continuer de remplir les réserves françaises de gaz. "On assure le remplissage maximal de nos capacités de stockage. On vise d'être proche de 100% au début de l'automne", a-t-elle affirmé. Concrètement, le gouvernement va demander aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour remplir les réserves, en complément des achats effectués par les fournisseurs de gaz. Actuellement, les opérateurs ont pour obligation de les remplir à seulement 85% au 1er novembre. À noter que les niveaux sont déjà bien plus élevés à l'heure actuelle (59%) qu'à la même date l'an passé.