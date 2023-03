Go Sport en redressement judiciaire : Intersport prêt à reprendre l'enseigne

Déficitaire depuis des années, la firme, fondée en 1978 et basée à Sassenage en banlieue de Grenoble, avait été rachetée fin 2021 pour un euro symbolique par HPB, une filiale de FIB. Cette dernière, holding de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, se trouve en pleine tourmente entre difficultés financières et soupçons d'escroquerie. Elle regroupe plusieurs chaînes de magasins, notamment Camaïeu dont la liquidation a été prononcée en septembre 2022, Go Sport et Gap France, également en redressement judiciaire.