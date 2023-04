Go Sport : le propriétaire renonce à son plan de continuation

Du fait de ce désistement, le tribunal va se consacrer ce mardi à l'étude de la vingtaine d'offres de reprise des activités de l'enseigne, que la holding Hermione People & Brands avait rachetée en 2021 pour un euro symbolique. Parmi la vingtaine de candidatures à la reprise de Go Sport, deux semblent déjà se détacher : celle du groupe Intersport France, adossé à une société qatarie, et celle du britannique Frasers, via sa société Sports Direct. "Deux offres très sérieuses, avec une casse sociale limitée", de l'avis du délégué FO.