Lors d’un achat en ligne, beaucoup de consommateurs craignent de se faire dérober leurs données bancaires. Proposée par certaines banques, la e-carte bleue permet de réduire ce risque. Il s’agit d’une carte dont le code n’est valable que pour un certain temps, ce qui protège des usages frauduleux.

Depuis quelques années, la carte bancaire est devenue le moyen de paiement privilégié des Français, devant le liquide. Elle représentait en 2023 58,9 % des transactions, selon les données de la Banque de France. C’est aussi le moyen de paiement le plus fraudé en valeur, avec 256,5 millions d’euros rien que sur le premier semestre de cette même année. Diverses parades ont été mises en place pour limiter les risques, comme la double authentification, mais aussi la e-carte bleue. Elle permet de contrer l’une des craintes des consommateurs : se faire voler leurs données bancaires lors d’un paiement en ligne.

Comment fonctionne une e-carte bleue ?

La e-carte bancaire est spécialement destinée aux achats en ligne. Il ne faut pas la confondre avec la carte dématérialisée que l’on peut télécharger sur son téléphone portable. La e-carte est en quelque sorte une carte jetable, mais numérique. Elle s’obtient auprès de votre banque. Il suffit de télécharger une application spéciale sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone pour y avoir accès, souvent via un système d’identification renforcé. Par exemple avec envoi d’un code à usage unique par SMS.

Lors d’un paiement en ligne, au lieu d’utiliser le code et cryptogramme habituels de votre carte physique, ce programme va générer un code de carte bleue spécialement pour cette transaction. La durée de validité de ce code peut généralement être réglée dans l’application. Il peut être à usage unique comme durer quelques semaines.

Quels sont les avantages et inconvénients de la e-carte bleue

Le principal intérêt de la e-carte bleue est bien sûr la sécurité. Si vous êtes victime d’un site frauduleux ou que votre code est piraté en ligne, vous réduisez les risques qu’un autre paiement soit effectué grâce à ces informations. A fortiori si vous optez pour un code à usage unique. Il ne sera pas non plus nécessaire de faire opposition à votre carte. En principe, vous bénéficiez des mêmes garanties et services qu’avec une carte bleue classique.

En revanche, comme tout service supplémentaire, la e-carte n’est pas nécessairement gratuite. Selon votre banque et votre offre, elle peut vous coûter quelques euros par an. En cas de pertes des identifiants nécessaires pour accéder à l’application, leur réédition peut aussi être payante. Ce service est censé être accepté par tous les sites marchands. En revanche, la e-carte ne peut servir pour payer sur un terminal ou une borne. De plus, il se peut que son usage vous prive de certaines offres promotionnelles. En effet, le numéro de carte est parfois utilisé comme référence dans les programmes de fidélité. Enfin, toutes les banques ne proposent pas encore ce système.