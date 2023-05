Lourdement endetté, Casino cède une partie de ses magasins à Intermarché

Casino va lâcher plus d'une centaine de points de vente. Au bord de la banqueroute, plombé par une dette colossale de plus de 6 milliards d'euros fin 2022, le puissant distributeur, qui emploie plus de 50.000 personnes en France et 200.000 dans le monde sous de nombreuses enseignes (Franprix, Monoprix, Leader Price, Cdiscount...) a acté, vendredi 26 mai, la cession d'une partie de ses magasins à Intermarché, le troisième acteur de la distribution alimentaire dans l'Hexagone.

Si le groupe dirigé par Jean-Charles Naouri n'a pas souhaité en préciser le nombre exact, le magazine LSA et Les Échos avancent que le groupement Les Mousquetaires, qui détient Intermarché, s'est engagé à racheter 180 magasins. Casino, fortement implanté en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes prévoit de céder des hypermarchés, supermarchés et enseignes de proximité pesant 1,15 milliard d'euros de chiffre d'affaires TTC au total. "Les premières cessions auront lieu d'ici la fin de cette année", a-t-il annoncé par communiqué. La seconde tranche, évaluée à 500 millions d'euros, fait l'objet d'un engagement à les céder "à la demande" d'Intermarché, "au plus tard dans un délai de trois ans".