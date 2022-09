Grève TotalEnergies : la plus importante raffinerie de France bientôt mise à l'arrêt

Cette mise à l'arrêt "pour des raisons de sécurité", n'est "pas encore effective, car elle nécessite plusieurs jours", a indiqué TotalEnergies. Bien que cela représente quelque 22% des capacités de raffinage en France, selon des données de l'Ufip, le mouvement social ne devrait pas mettre en péril l'approvisionnement des stations-service à court terme, selon le groupe. Celui-ci a affirmé pouvoir "durer entre 20 jours et un mois".

"La grogne est tellement forte à Normandie, que les grévistes ont exigé ce matin les procédures d'arrêt de la plus grande raffinerie de France", a de son côté souligné Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité d'entreprise européen TotalEnergies SE, ajoutant que le mouvement social était prêt à s'inscrire dans la durée.

"Une raffinerie, pour l'arrêter, il faut cinq jours, pour la redémarrer, il faut à peu près la même chose, donc on part minimum sur dix jours sans production de raffinage et de pétrochimie, on va largement dépasser la journée du 29 septembre", a-t-il détaillé. Débutée initialement mardi, la grève doit durer minimum jusqu'à jeudi, journée d'action nationale dans l'ensemble des secteurs économiques, à l'appel de la CGT et de Solidaires.