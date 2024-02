Nouveau bénéfice record pour TotalEnergies en 2023

TotalEnergies a dégagé en 2023 un bénéfice net de 21,4 milliards de dollars, soit 19,8 milliards d'euros. Il s'agit d'un nouveau record après un résultat déjà historique enregistré en 2022. A contrario, les bénéfices des autres majors pétrolières et gazières ont reflué, sur fond de baisse des prix des hydrocarbures.

Les hydrocarbures continuent de rapporter à TotalEnergies. La major française a dévoilé ses résultats pour l'année 2023. Le groupe s'est dégagé un bénéfice net de 21,4 milliards de dollars, soit 19,8 milliards d'euros. Il s'agit d'un nouveau record après son résultat historique de l'année hors norme 2022.

Une baisse des prix des hydrocarbures

Malgré un contexte déprimé pour les prix du gaz et du pétrole, la quatrième major mondiale a amélioré son bénéfice net de 4% par rapport à 2022 grâce à la "croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l'électricité", a souligné, ce mercredi 7 février, son PDG, Patrick Pouyanné, dans le communiqué des résultats de l'entreprise. Ce bilan est cependant en deçà des prévisions des analystes, qui attendaient entre 21 et 22 milliards d'euros de bénéfice net.

Dernier groupe parmi les majors pétrolières et gazières à dévoiler ses résultats annuels, TotalEnergies a mieux résisté à la baisse des prix des hydrocarbures que ses concurrents, après la flambée des prix du gaz et du pétrole en 2022, notamment provoqué par l'invasion russe de l'Ukraine. Le géant Shell a publié la semaine dernière un bénéfice divisé par plus de deux en 2023. L'autre britannique, BP, et les américaines ExxonMobil et Chevron ont, elles aussi, pâti du reflux des hydrocarbures.

Alors que ses milliards de profits donnent lieu chaque trimestre à des débats alimentés par les personnalités politiques et les ONG, le groupe a d'ores et déjà tenu à publier mardi, veille de publication de ses résultats, ses "contributions et engagements" pour la France. Mais si le groupe a opéré une diversification dans l'électricité renouvelable, il reste très critiqué pour la poursuite de ses investissements dans les énergies fossiles, néfastes pour le climat.