Groupe Lagardère : Arnaud Lagardère se démet de son mandat de PDG, après sa mise en examen

Arnaud Lagardère, dirigeant du groupe du même nom, a abandonné, mardi 30 avril, ses mandats exécutifs, dont celui de PDG, après avoir été mis en examen dans le cadre d'investigations sur le financement de dépenses personnelles par ses sociétés, a annoncé l'entreprise.

"Dans le cadre de sa mise en examen, une mesure provisoire d'interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de M. Arnaud Lagardère, mesure qu'il conteste et contre laquelle il va faire appel, mais qui le contraint néanmoins à se démettre de ses mandats exécutifs au sein du groupe", a indiqué Lagardère dans un communiqué. Les membres du conseil d'administration "se réuniront très prochainement" afin de "prendre toutes les dispositions provisoires" pour assurer la gouvernance du groupe, "en attendant la possibilité pour Arnaud Lagardère d'en reprendre la direction effective".

M. Lagardère, 63 ans, a été mis en examen lundi à l'issue d'une journée d'interrogatoire par des juges d'instruction financiers. Il a été entendu dans une information judiciaire ouverte par le parquet national financier (PNF) en avril 2021 sur la base d'une plainte du fonds Amber Capital, d'un signalement de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que d'un signalement du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C, devenu la Haute autorité de l'audit, H2A), selon une source judiciaire. Les faits auraient été commis entre avril 2009 et décembre 2022.

Arnaud Lagardère est soupçonné d'avoir "fait financer son train de vie et ses dépenses personnelles en puisant dans les fonds des sociétés Lagardère SAS et Lagardère" (LCM), a détaillé la source judiciaire. Pendant plusieurs années, ces sociétés "auraient notamment pris en charge des dépenses liées aux immeubles qu'il occupe, ainsi qu'une créance successorale et de nombreuses avances en compte courant", a-t-elle ajouté.

Le groupe a pour sa part assuré mardi que "cette mise en examen porte essentiellement sur des faits concernant des sociétés personnelles lui appartenant intégralement et n'impliquant aucune société du groupe Lagardère".