Guerre en Ukraine : Apple suspend la vente de ses produits en Russie

Les applications des médias d'État russes RT et Sputnik ne sont également plus disponibles dans son magasin en ligne. La fonction permettant de rapporter en direct des incidents sur Apple Maps en Ukraine a par ailleurs été désactivé "par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens".

Apple a indiqué que la situation continuerait d'être évaluée et que l'entreprise était en contact avec les gouvernements concernés par les mesures prises. Ces décisions font suite à des annonces similaires de la part d'autres entreprises ayant choisi de se désengager de la Russie, sous le coup de sanctions économiques sévères.