Pascal Perri : "Une fois encore, c’est le militaire qui tient l’économie dans sa main"

Quels sont les risques pour nous ?

Pour nous Français, le risque énergétique est plus limité que pour nos voisins allemands qui sont entièrement dans les mains des Russes pour leurs approvisionnements en gaz. En se dénucléarisant, l’Allemagne s’est rendue captive du gaz, qu'elle considère comme une énergie verte de transition vers les renouvelables. Le choix des Allemands piège toute l’Europe. C’était une impasse. Pour nous, Français, le risque économique porte sur nos approvisionnements russes et ukrainiens en céréales et partiellement en énergie. Les prix de produits très populaires vont augmenter à bref délai. Le gouvernement envisage le prolongement du bouclier énergétique pour les ménages les plus exposés, mais l’État ne pourra pas, à lui seul, compenser le dérapage des prix. Quand les prix de l’énergie augmentent, il y a un effet "premier tour" avec les factures de gaz, d’électricité et de carburant qui augmentent et un effet "de second tour" dans lequel les coûts de production des entreprises sont relevés.