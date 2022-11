Cernée par les sanctions, comment la Russie s’en sort-elle économiquement ?

En effet, Moscou s’est enrichi au cours des six premiers mois de la guerre en vendant cher son pétrole grâce à la hausse des prix du baril. Mais ce n’est plus la conjoncture actuelle. Depuis le mois de juillet, "les recettes des exportations ont été inférieures à l’année précédente", d'après Agathe Demarais, et les nouveaux acheteurs du pétrole russe, la Chine et l’Inde, bénéficient de tarifs préférentiels. L’UE reste à ce jour le plus grand importateur de pétrole russe au monde, devant la Chine et la Turquie, mais plus pour longtemps. Les sanctions européennes, interdisant 90% de l’approvisionnement du continent en pétrole, prendront effet à la fin de l’année.