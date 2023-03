La France va relocaliser une partie de sa production industrielle militaire

Si les premières pièces ne sont pas attendues avant 2025, le cout, lui, a déjà été chiffré. Pas moins de 250.000 euros par an pour ces disques de turbines. Un budget assumé par l'État : en janvier, Emmanuel Macron avait annoncé l'augmentation de plus d'un tiers de la future loi de programmation militaire (LPM), avoisinant les 400 milliards d'euros entre 2024 et 2030. À cette occasion, le président de la République avait appelé les armées et industriels à "faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux, parfois à moindre coût" dans la fourniture d'équipements militaires.

L'industrie d'armement, dont la capacité de production est taillée pour les besoins limités des 30 dernières années malgré ses 200.000 salariés, doit, selon le président, "faire autrement, raccourcir drastiquement les cycles de production, ne pas céder à la sur-sophistication".