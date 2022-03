Hausse des prix : votre baguette devrait bientôt vous coûter 10 centimes de plus

Après l'essence, c'est un symbole français qui devrait subir les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien. La baguette de pain, candidate pour entrer au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, devrait en effet s'acheter plus cher d'ici à quelques semaines dans les boulangeries de l'Hexagone.

En cause : les cours du blé, déjà en forte augmentation ces deux dernières années, qui se sont envolés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays faisant partie des plus gros producteurs de céréales. Sur Euronext, le blé s'échangeait ainsi ces derniers jours entre 360 et 380 euros la tonne sur l'échéance de mai, contre un peu moins de 200 euros un an plus tôt. Une hausse qui va inévitablement se répercuter sur le prix de la farine, et par extension sur celui du pain.